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    Исмаэль Касас - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Исмаэль
    Фамилия Касас
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Линарес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 марта 2001 (22 года)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Днепр-1 0:0 АЕК Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе АЕК 1:0 Днепр-1 Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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