Исмаэль Касас - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Исмаэль
|Фамилия
|Касас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линарес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 2001 (22 года)
|Рост
|174
|Имя
|Исмаэль
|Фамилия
|Касас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линарес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 2001 (22 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Днепр-1
|0:0
|АЕК
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|АЕК
|1:0
|Днепр-1
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч