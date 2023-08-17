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ИМТ Белград
Исмаэль Касас
Статистика
€ 400 тыс
Исмаэль Касас - статистика
ИМТ Белград
7 марта 2001 (25), Линарес
#45 | Защитник
174 см
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Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби
1 : 0
17.08.2023
АЕК
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
1 : 1
09.08.2023
Маккаби
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
1 : 1
02.08.2023
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
2 : 3
27.07.2023
АЕК
1' - 90'
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