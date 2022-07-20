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    Кристи Косе - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Кристи
    Фамилия Косе
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июня 1995 (27 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 2:1 Шериф (Тирасполь)
    02.08.2022 90' -90' Шериф (Тирасполь) 1:2 Виктория (Пльзень)
    26.07.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 5:0 ХИК (Хельсинки)
    20.07.2022 85' -90' ХИК (Хельсинки) 1:2 Виктория (Пльзень)
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