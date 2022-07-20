Кристи Косе - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Кристи
|Фамилия
|Косе
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Кристи
|Фамилия
|Косе
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|02.08.2022
|90' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|26.07.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|5:0
|ХИК (Хельсинки)
|20.07.2022
|85' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Виктория (Пльзень)