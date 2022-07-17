Крис Бедья - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Бедья
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Бедья
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 70'
|Цюрих
|1:1
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 65'
|Серветт
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|42'
|19.02.2023
|62' - 90'
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|90'
|15.02.2023
|1' - 57'
|Винтертур
|1:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 17 тур
|11.02.2023
|1' - 68'
|Серветт
|2:1
|Грассхоппер
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|30' 59' 40'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серветт
|10
|5
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -70'
|Цюрих (Цюрих)
|1:1
|Серветт (Женева)
|26.02.2023
|1' -65'
|Серветт (Женева)
|1:1
|Винтертур (Винтертур)
|42'
|19.02.2023
|62' -90'
|Базель (Базель)
|2:2
|Серветт (Женева)
|90'
|15.02.2023
|1' -57'
|Винтертур (Винтертур)
|1:2
|Серветт (Женева)
|11.02.2023
|1' -68'
|Серветт (Женева)
|2:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|30' 59' 40'
|04.02.2023
|1' -69'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|3:0
|Серветт (Женева)
|29.01.2023
|1' -68'
|Серветт (Женева)
|2:2
|Сьон (Сьон)
|18' 33'
|30.07.2022
|1' -66'
|Сьон (Сьон)
|0:0
|Серветт (Женева)
|24.07.2022
|1' -61'
|Базель (Базель)
|1:1
|Серветт (Женева)
|35'
|17.07.2022
|1' -64'
|Серветт (Женева)
|1:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|5'