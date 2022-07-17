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    Крис Бедья - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Крис
    Фамилия Бедья
    Команда Серветт
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 марта 1996 (27 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 70' Цюрих 1:1 Серветт Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 65' Серветт 1:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 22 тур
    42'
    19.02.2023 62' - 90' Базель 2:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 21 тур
    90'
    15.02.2023 1' - 57' Винтертур 1:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 17 тур
    11.02.2023 1' - 68' Серветт 2:1 Грассхоппер Швейцария. Суперлига, 20 тур
    30' 59' 40'
    Статистика по турнирам
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