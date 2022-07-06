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    Уго Антунеш - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Уго
    Фамилия Антунеш
    Команда Дюделанж
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 2004 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дюделанж 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2022 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 1:4 Пюник (Ереван)
    19.07.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 0:1 Дюделанж (Дюделанж)
    12.07.2022 Был в запасе Тирана (Тирана) 1:2 Дюделанж (Дюделанж)
    06.07.2022 82' -90' Дюделанж (Дюделанж) 1:0 Тирана (Тирана)
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