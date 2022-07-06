Уго Антунеш - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Антунеш
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 2004 (19 лет)
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Антунеш
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 2004 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дюделанж
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2022
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:4
|Пюник (Ереван)
|19.07.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|0:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|12.07.2022
|Был в запасе
|Тирана (Тирана)
|1:2
|Дюделанж (Дюделанж)
|06.07.2022
|82' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:0
|Тирана (Тирана)