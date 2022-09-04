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    Петар Голубович - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Петар
    Фамилия Голубович
    Команда Химки
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июля 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 90' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олесунн 25 1 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 2:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    30.10.2022 1' -90' Кристиансунн (Кристиансунн) 4:0 Олесунн (Олесунн)
    23.10.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 1:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    19.10.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 0:1 Олесунн (Олесунн)
    02.10.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 2:1 Викинг (Ставангер)
    73' 29'
    18.09.2022 1' -90' Мольде (Мольде) 3:0 Олесунн (Олесунн)
    11.09.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 1:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    44' 65'
    04.09.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Олесунн (Олесунн)
    28.08.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 1:1 Одд (Шиен)
    21.08.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 2:1 Олесунн (Олесунн)
    13.08.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 1:2 Хаугесунд (Хаугесунд)
    30.07.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 1:2 Буде-Глимт (Буде)
    76'
    17.07.2022 1' -88' Олесунн (Олесунн) 0:0 Русенборг (Тронхейм)
    85'
    12.07.2022 74' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:2 Олесунн (Олесунн)
    84'
    26.06.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 2:0 Олесунн (Олесунн)
    19.06.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 2:2 Волеренга (Осло)
    29.05.2022 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 2:2 Олесунн (Олесунн)
    25.05.2022 1' -82' Олесунн (Олесунн) 2:1 Йерв (Гримстад)
    22.05.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:2 Олесунн (Олесунн)
    16.05.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 0:2 Мольде (Мольде)
    26'
    08.05.2022 1' -82' ХамКам (Хамар) 0:0 Олесунн (Олесунн)
    28.04.2022 1' -83' Лиллестрем (Лиллестрем) 2:0 Олесунн (Олесунн)
    23.04.2022 1' -77' Одд (Шиен) 2:3 Олесунн (Олесунн)
    18.04.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    10.04.2022 77' -90' Викинг (Ставангер) 1:0 Олесунн (Олесунн)
    03.04.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 1:0 Кристиансунн (Кристиансунн)
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