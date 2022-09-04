Петар Голубович - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Голубович
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Голубович
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Факел
|1:1
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олесунн
|25
|1
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|30.10.2022
|1' -90'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|23.10.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|19.10.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|0:1
|Олесунн (Олесунн)
|02.10.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:1
|Викинг (Ставангер)
|73' 29'
|18.09.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Олесунн (Олесунн)
|11.09.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|44' 65'
|04.09.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Олесунн (Олесунн)
|28.08.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:1
|Одд (Шиен)
|21.08.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Олесунн (Олесунн)
|13.08.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:2
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|30.07.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:2
|Буде-Глимт (Буде)
|76'
|17.07.2022
|1' -88'
|Олесунн (Олесунн)
|0:0
|Русенборг (Тронхейм)
|85'
|12.07.2022
|74' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Олесунн (Олесунн)
|84'
|26.06.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:0
|Олесунн (Олесунн)
|19.06.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Волеренга (Осло)
|29.05.2022
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:2
|Олесунн (Олесунн)
|25.05.2022
|1' -82'
|Олесунн (Олесунн)
|2:1
|Йерв (Гримстад)
|22.05.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:2
|Олесунн (Олесунн)
|16.05.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|26'
|08.05.2022
|1' -82'
|ХамКам (Хамар)
|0:0
|Олесунн (Олесунн)
|28.04.2022
|1' -83'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:0
|Олесунн (Олесунн)
|23.04.2022
|1' -77'
|Одд (Шиен)
|2:3
|Олесунн (Олесунн)
|18.04.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|10.04.2022
|77' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:0
|Олесунн (Олесунн)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|1:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)