Магнус Якобсен - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Якобсен
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 мая 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Якобсен
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 мая 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Б36 Торсхавн
|5
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|1' -69'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|51'
|03.08.2022
|66' -90'
|Виборг (Виборг)
|3:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|28.07.2022
|1' -90'
|Тре Фиори (Фьерентино)
|0:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|62'
|14.07.2022
|1' -44'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|4:1
(4:3)п
|Борац (Баня-Лука)
|38' 44'
|07.07.2022
|1' -85'
|Борац (Баня-Лука)
|2:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)