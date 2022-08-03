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Виборг - Б36 Торсхавн
Виборг - Б36 Торсхавн: обзор матча 03 августа 2022
Виборг
03.08.2022, среда, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Б36 Торсхавн
48'
К. Леманс
52'
М. Ндион
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Виборг - Б36 Торсхавн
Желтая карточка
Я. Замбурек
81'
80'
Замена
R. Samuelsen
️️️️
М. Пшибыльски
Замена
Д. Аньембе
️️️️
К. Серенсен
68'
Замена
Й. Торсен
️️️️
Н. Бюрги
67'
67'
Замена
A. Eriksen
️️️️
L. Enevoldsen
66'
Замена
М. Якобсен
️️️️
Б. Хейнесен
66'
Замена
️️️️
А. Йохансен
Замена
С. Бергер
️️️️
Д. Лонвейк
55'
ГОЛ! 2:0!
М. Ндион
Пас отдал
И. Саид
52'
ГОЛ! 1:0!
К. Леманс
Пас отдал
Я. Замбурек
48'
40'
Желтая карточка
S. Sólheim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
5
Николас Бюрги
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
3
Антон Гаеи
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
7
Марохи Ндион
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
5
Жан Залетел
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Б36 Торсхавн
1
Маттиас Ламхауге
ВР
5
Lukas Enevoldsen
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
7
Bjarki Nielsen
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
6
E. Nielsen
ЦФ
21
Андрасс Йохансен
ЦФ
0
Thor Hoholt
ЦФ
3
Símun Sólheim
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
22
Нильс Мортимер
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
Б36 Торсхавн
26
Hans Jorgensen
ВР
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
6
Магнус Якобсен
ОП
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
2
Andrias Eriksen
ЦФ
0
R. Samuelsen
ЦФ
12
Расмус Ниссен
ЦФ
1-3-5
5
Бюрги
8
Замбурек
6
Бонде
8
Леманс
7
Ндион
5
Залетел
3
Серенсен
21
Лонвейк
19
Саид
3-2-1-4
1
Ламхауге
18
Хейнесен
5
Наттестад
5
3
Агнарссон
7
33
Пшибыльски
3
0
21
Йохансен
6
3
Серенсен
24
Аньембе
24
Аньембе
3
Серенсен
5
Бюрги
18
Торсен
18
Торсен
5
Бюрги
21
Лонвейк
14
Бергер
14
Бергер
21
Лонвейк
18
Хейнесен
6
Якобсен
6
Якобсен
18
Хейнесен
5
2
2
5
33
Пшибыльски
0
0
33
Пшибыльски
Остались в запасе
Виборг
Б36 Торсхавн
20
Каспер Килерих
ВР
6
Мадс Сендергор
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
22
Нильс Мортимер
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
26
Hans Jorgensen
ВР
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
12
Расмус Ниссен
ЦФ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
6
Мадс Сендергор
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
22
Нильс Мортимер
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
Остались в запасе
26
Hans Jorgensen
ВР
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
12
Расмус Ниссен
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Виборг - Б36 Торсхавн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Информация о матче
Стадион:
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