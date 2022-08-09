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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Б36 Торсхавн - Виборг
Б36 Торсхавн - Виборг: обзор матча 09 августа 2022
Б36 Торсхавн
09.08.2022, вторник, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Виборг
79'
М. Пшибыльски
86'
А. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Б36 Торсхавн - Виборг
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Джатта
Пас отдал
К. Леманс
Желтая карточка
S. Sólheim
80'
ГОЛ! 1:0!
М. Пшибыльски
Пас отдал
М. Агнарссон
79'
Замена
J. Gullfoss
️️️️
А. Йохансен
76'
Замена
A. Eriksen
️️️️
L. Enevoldsen
76'
73'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
Замена
R. Samuelsen
️️️️
М. Якобсен
69'
Замена
B. Nielsen
️️️️
Х. Агнарссон
69'
67'
Желтая карточка
Д. Лонвейк
61'
Замена
К. Леманс
️️️️
Я. Замбурек
52'
Желтая карточка
Й. Греннинг
Желтая карточка
М. Якобсен
51'
46'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
И. Саид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Б36 Торсхавн
1
Маттиас Ламхауге
ВР
5
Lukas Enevoldsen
ЦЗ
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
6
Магнус Якобсен
ОП
3
Мартин Агнарссон
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
21
Brian Jacobsen
ЦФ
3
Símun Sólheim
ЦФ
0
Thor Hoholt
ЦФ
6
E. Nielsen
ЦФ
21
Андрасс Йохансен
ЦФ
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
19
Ибраим Саид
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
5
Жан Залетел
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
22
Нильс Мортимер
ЦФ
7
Марохи Ндион
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Б36 Торсхавн
26
Hans Jorgensen
ВР
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
7
Bjarki Nielsen
ЦП
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
12
Расмус Ниссен
ЦФ
0
R. Samuelsen
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
1-1-1-2-5
1
Ламхауге
5
6
Якобсен
3
Агнарссон
9
Агнарссон
33
Пшибыльски
3
21
Йохансен
6
0
21
1-2-5
24
Аньембе
8
Замбурек
6
Сендергор
3
Лауритсен
7
Ндион
22
Мортимер
13
Греннинг
3
Серенсен
9
Агнарссон
7
7
9
Агнарссон
21
Йохансен
14
14
21
Йохансен
6
Якобсен
0
0
6
Якобсен
5
2
2
5
8
Замбурек
8
Леманс
8
Леманс
8
Замбурек
Грот
20
Джатта
20
Джатта
Грот
19
Саид
21
Лонвейк
21
Лонвейк
19
Саид
31
Грот
31
Грот
Остались в запасе
Б36 Торсхавн
Виборг
26
Hans Jorgensen
ВР
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
12
Расмус Ниссен
ЦФ
20
Каспер Килерих
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
26
Hans Jorgensen
ВР
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
12
Расмус Ниссен
ЦФ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Б36 Торсхавн - Виборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
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