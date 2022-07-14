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Лига конференций 2026/2027
Б36 Торсхавн - Борац
Б36 Торсхавн - Борац: обзор матча 14 июля 2022
Б36 Торсхавн
14.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
4 : 1
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Борац
35'
М. Эгилссон
54'
М. Эгилссон (П)
66'
М. Эгилссон (П)
75'
Б. Татар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Б36 Торсхавн - Борац
Желтая карточка
С. Наттестад
120'
+2
Замена
A. Eriksen
️️️️
S. Sólheim
120'
+1
Желтая карточка
М. Ламхауге
116'
113'
Желтая карточка
D. Ćorić
Желтая карточка
E. Nielsen
112'
110'
Замена
D. Ćorić
️️️️
D. Lazić
Замена
️️️️
Х. Агнарссон
106'
105'
+1
Желтая карточка
N. Andrić
102'
Желтая карточка
Н. Пишчевич
Желтая карточка
Х. Агнарссон
92'
Желтая карточка
Б. Хейнесен
87'
Замена
Б. Хейнесен
️️️️
М. Эгилссон
84'
Замена
R. Samuelsen
️️️️
М. Пшибыльски
81'
75'
ГОЛ! 3:1!
Б. Татар
Пас отдал
N. Andrić
69'
Замена
М. Мркаич
️️️️
A. Begić
69'
Замена
А. Субич
️️️️
M. Spremo
68'
Желтая карточка
Й. Лукич
66'
Желтая карточка
D. Lazić
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Эгилссон
66'
Замена
А. Йохансен
️️️️
B. Nielsen
60'
56'
Замена
D. Lazić
️️️️
D. Meleg
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Эгилссон
54'
53'
Вторая желтая
М. Гайич
52'
Желтая карточка
М. Гайич
Вторая желтая
М. Якобсен
44'
Желтая карточка
М. Якобсен
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Эгилссон
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Б36 Торсхавн
1
Маттиас Ламхауге
ВР
5
Lukas Enevoldsen
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
7
Bjarki Nielsen
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
0
Thor Hoholt
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЦФ
3
Símun Sólheim
ЦФ
6
Магнус Якобсен
ЦФ
6
E. Nielsen
ЦФ
Борац
55
Марко Гайич
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
16
Milan Spremo
ЦП
24
Dejan Meleg
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
8
Amar Begić
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
25
Bojan Pavlović
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Б36 Торсхавн
25
Sonni Højgaard
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
23
Rani í Soylu
ЦП
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
21
Андрасс Йохансен
ЦФ
0
R. Samuelsen
ЦФ
18
Бенжамин Хейнесен
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
Борац
21
Никола Цеткович
ВР
6
Strahinja Bošnjak
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
26
Darko Lazić
ЦЗ
7
Dino Ćorić
ЦФ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
2-1-2-5
1
Ламхауге
5
5
Наттестад
7
9
Агнарссон
33
Пшибыльски
16
Эгилссон
6
6
Якобсен
3
0
1-1-1-5
55
Гайич
23
Пишчевич
16
17
Лукич
25
7
23
8
7
21
Йохансен
21
Йохансен
7
33
Пшибыльски
0
0
33
Пшибыльски
16
Эгилссон
18
Хейнесен
18
Хейнесен
16
Эгилссон
3
2
2
3
16
18
Субич
18
Субич
16
24
26
26
24
7
7
8
19
Мркаич
19
Мркаич
8
Остались в запасе
Б36 Торсхавн
Борац
25
Sonni Højgaard
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
23
Rani í Soylu
ЦП
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
21
Никола Цеткович
ВР
6
Strahinja Bošnjak
ЦЗ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
25
Sonni Højgaard
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
23
Rani í Soylu
ЦП
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
Остались в запасе
21
Никола Цеткович
ВР
6
Strahinja Bošnjak
ЦЗ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча Б36 Торсхавн - Борац
6
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Борац
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Борац
2 : 0
25.10.2026
Слога Меридиан
Информация о матче
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