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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Борац - Б36 Торсхавн
Борац - Б36 Торсхавн: обзор матча 07 июля 2022
Борац
07.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Б36 Торсхавн
38'
Б. Татар
84'
Н. Пишчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Борац - Б36 Торсхавн
90'
+3
Желтая карточка
Б. Хейнесен
85'
Замена
А. Йохансен
️️️️
М. Пшибыльски
85'
Замена
R. Samuelsen
️️️️
М. Якобсен
ГОЛ! 2:0!
Н. Пишчевич
Пас отдал
А. Субич
84'
Замена
А. Субич
️️️️
M. Spremo
80'
Желтая карточка
М. Гайич
77'
Замена
Э. Кулашин
️️️️
D. Meleg
75'
Замена
М. Мркаич
️️️️
Г. Закарич
75'
ГОЛ! 1:0!
Б. Татар
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
55
Марко Гайич
ЦЗ
16
Milan Spremo
ЦП
7
Nikola Andrić
ЦФ
25
Bojan Pavlović
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
8
Amar Begić
ЦФ
24
Dejan Meleg
ЦФ
23
Неделько Пишчевич
ЦФ
10
Горан Закарич
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Б36 Торсхавн
1
Маттиас Ламхауге
ВР
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
33
Михал Пшибыльски
АП
0
Thor Hoholt
ЦФ
6
Магнус Якобсен
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЦФ
6
E. Nielsen
ЦФ
Борац
21
Никола Цеткович
ВР
6
Strahinja Bošnjak
ЦЗ
26
Darko Lazić
ЦЗ
4
Ivan Grgić
ЦП
25
Nikola Lakić
ЦФ
7
Dino Ćorić
ЦФ
18
Александар Субич
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
Б36 Торсхавн
0
R. Samuelsen
ЦФ
21
Андрасс Йохансен
ЦФ
18
Бенжамин Хейнесен
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
18
Andreas Thomsen
ЦФ
1-1-5
55
Гайич
16
23
Пишчевич
17
Лукич
32
Татар
10
Закарич
24
1-2-4
1
Ламхауге
5
Наттестад
33
Пшибыльски
9
Агнарссон
6
16
Эгилссон
6
Якобсен
0
16
18
Субич
18
Субич
16
24
27
Кулашин
27
Кулашин
24
10
Закарич
19
Мркаич
19
Мркаич
10
Закарич
6
Якобсен
0
0
6
Якобсен
33
Пшибыльски
21
Йохансен
21
Йохансен
33
Пшибыльски
Остались в запасе
Борац
Б36 Торсхавн
21
Никола Цеткович
ВР
6
Strahinja Bošnjak
ЦЗ
26
Darko Lazić
ЦЗ
4
Ivan Grgić
ЦП
25
Nikola Lakić
ЦФ
7
Dino Ćorić
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
18
Бенжамин Хейнесен
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
18
Andreas Thomsen
ЦФ
Остались в запасе
21
Никола Цеткович
ВР
6
Strahinja Bošnjak
ЦЗ
26
Darko Lazić
ЦЗ
4
Ivan Grgić
ЦП
25
Nikola Lakić
ЦФ
7
Dino Ćorić
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
Остались в запасе
18
Бенжамин Хейнесен
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
18
Andreas Thomsen
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча Борац - Б36 Торсхавн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борац
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Борац
2 : 0
25.10.2026
Слога Меридиан
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Информация о матче
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