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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тре Фиори - Б36 Торсхавн
Тре Фиори - Б36 Торсхавн: обзор матча 28 июля 2022
Тре Фиори
28.07.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Б36 Торсхавн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тре Фиори - Б36 Торсхавн
88'
Замена
М. Агнарссон
️️️️
B. Nielsen
Желтая карточка
A. De Falco
86'
Замена
A. Tamagnini
️️️️
M. Mirko
86'
Замена
F. Ciccione
️️️️
E. Grani
86'
81'
Желтая карточка
Х. Агнарссон
81'
Замена
A. Eriksen
️️️️
Б. Хейнесен
Замена
S. Matteoni
️️️️
P. Lo Russo
71'
65'
Замена
М. Пшибыльски
️️️️
E. Nielsen
62'
Желтая карточка
М. Якобсен
Желтая карточка
Б. Гьюрчиноски
50'
Желтая карточка
P. Lo Russo
35'
25'
Желтая карточка
E. Nielsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тре Фиори
27
Alessandro Semprini
ВР
13
Mantovani Mirko
ЦЗ
34
Umberto De Lucia
ЦЗ
23
Enrico Pezzi
ЦЗ
3
Eros Grani
ЦЗ
23
Pasquale Lo Russo
ЦЗ
9
Kristjan Mani
ЦП
17
Adam Adami Martins
ЦП
11
Andrea De Falco
ЦП
14
Massimo Goh
ЦФ
10
Боян Гьюрчиноски
ЦФ
Б36 Торсхавн
1
Маттиас Ламхауге
ВР
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
6
Магнус Якобсен
ОП
7
Bjarki Nielsen
ЦП
0
Thor Hoholt
ЦФ
6
E. Nielsen
ЦФ
21
Андрасс Йохансен
ЦФ
3
Símun Sólheim
ЦФ
21
Brian Jacobsen
ЦФ
Тре Фиори
12
Lorenzo Fabbri
ВР
25
Gianmaria Landi
ВР
22
Nicola Della Valle
ЦЗ
8
Лука Ченсони
ЦП
16
Federico Dolcini
ЦП
2
Simone Matteoni
ЦП
7
Federico Ciccione
ЦФ
17
Andrea Tamagnini
ЦФ
77
Mario Ferri
ЦФ
Б36 Торсхавн
26
Hans Jorgensen
ВР
5
Lukas Enevoldsen
ЦЗ
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
3
Мартин Агнарссон
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
2
Andrias Eriksen
ЦФ
0
R. Samuelsen
ЦФ
12
Расмус Ниссен
ЦФ
3-2-3-2
27
23
3
23
34
13
9
17
11
10
Гьюрчиноски
14
2-1-1-1-5
1
Ламхауге
18
Хейнесен
5
Наттестад
6
Якобсен
7
9
Агнарссон
0
21
3
21
Йохансен
6
23
2
2
23
3
7
7
3
13
17
17
13
7
3
Агнарссон
3
Агнарссон
7
6
33
Пшибыльски
33
Пшибыльски
6
18
Хейнесен
2
2
18
Хейнесен
Остались в запасе
Тре Фиори
Б36 Торсхавн
12
Lorenzo Fabbri
ВР
25
Gianmaria Landi
ВР
22
Nicola Della Valle
ЦЗ
8
Лука Ченсони
ЦП
16
Federico Dolcini
ЦП
77
Mario Ferri
ЦФ
26
Hans Jorgensen
ВР
5
Lukas Enevoldsen
ЦЗ
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
0
R. Samuelsen
ЦФ
12
Расмус Ниссен
ЦФ
Остались в запасе
12
Lorenzo Fabbri
ВР
25
Gianmaria Landi
ВР
22
Nicola Della Valle
ЦЗ
8
Лука Ченсони
ЦП
16
Federico Dolcini
ЦП
77
Mario Ferri
ЦФ
Остались в запасе
26
Hans Jorgensen
ВР
5
Lukas Enevoldsen
ЦЗ
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
0
R. Samuelsen
ЦФ
12
Расмус Ниссен
ЦФ
Статистика матча Тре Фиори - Б36 Торсхавн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Ларн
2 : 1
14.07.2026
Тре Фиори
Лига чемпионов, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 1
07.07.2026
Ларн
Лига конференций, 1 раунд
Пюник
5 : 0
17.07.2025
Тре Фиори
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Информация о матче
Стадион:
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