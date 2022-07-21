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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Б36 Торсхавн - Тре Фиори
Б36 Торсхавн - Тре Фиори: обзор матча 21 июля 2022
Б36 Торсхавн
21.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Тре Фиори
84'
А. Йохансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Б36 Торсхавн - Тре Фиори
90'
+3
Желтая карточка
Т. Растелли
Желтая карточка
С. Наттестад
89'
89'
Желтая карточка
E. Grani
Замена
М. Агнарссон
️️️️
Х. Агнарссон
88'
Замена
R. Samuelsen
️️️️
М. Пшибыльски
88'
ГОЛ! 1:0!
А. Йохансен
84'
81'
Замена
️️️️
Б. Гьюрчиноски
Замена
L. Enevoldsen
️️️️
E. Nielsen
80'
Желтая карточка
А. Йохансен
78'
76'
Желтая карточка
E. Pezzi
Замена
Б. Хейнесен
️️️️
М. Эгилссон
72'
Желтая карточка
B. Nielsen
50'
Пенальти не реализован!
М. Эгилссон
30'
29'
Желтая карточка
A. Semprini
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Б36 Торсхавн
1
Маттиас Ламхауге
ВР
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
7
Bjarki Nielsen
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
0
Thor Hoholt
ЦФ
6
E. Nielsen
ЦФ
21
Андрасс Йохансен
ЦФ
21
Brian Jacobsen
ЦФ
3
Símun Sólheim
ЦФ
Тре Фиори
27
Alessandro Semprini
ВР
34
Umberto De Lucia
ЦЗ
23
Enrico Pezzi
ЦЗ
3
Eros Grani
ЦЗ
13
Mantovani Mirko
ЦЗ
23
Pasquale Lo Russo
ЦЗ
11
Andrea De Falco
ЦП
17
Adam Adami Martins
ЦП
14
Томас Растелли
ЦП
14
Massimo Goh
ЦФ
10
Боян Гьюрчиноски
ЦФ
Б36 Торсхавн
25
Sonni Højgaard
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
5
Lukas Enevoldsen
ЦЗ
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
23
Carl Mikkelsen
ЦП
3
Мартин Агнарссон
ЦП
12
Расмус Ниссен
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
18
Бенжамин Хейнесен
ЦФ
0
R. Samuelsen
ЦФ
Тре Фиори
12
Lorenzo Fabbri
ВР
2
Simone Matteoni
ЦП
17
Andrea Tamagnini
ЦФ
77
Mario Ferri
ЦФ
7
Federico Ciccione
ЦФ
2-1-2-5
1
Ламхауге
16
Эгилссон
5
Наттестад
7
9
Агнарссон
33
Пшибыльски
6
3
21
21
Йохансен
0
3-2-3-2
27
3
13
23
34
23
11
17
14
Растелли
10
Гьюрчиноски
14
6
5
5
6
9
Агнарссон
3
Агнарссон
3
Агнарссон
9
Агнарссон
16
Эгилссон
18
Хейнесен
18
Хейнесен
16
Эгилссон
33
Пшибыльски
0
0
33
Пшибыльски
Остались в запасе
Б36 Торсхавн
Тре Фиори
25
Sonni Højgaard
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
23
Carl Mikkelsen
ЦП
12
Расмус Ниссен
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
12
Lorenzo Fabbri
ВР
2
Simone Matteoni
ЦП
17
Andrea Tamagnini
ЦФ
77
Mario Ferri
ЦФ
7
Federico Ciccione
ЦФ
Остались в запасе
25
Sonni Højgaard
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
14
Jógvan Gullfoss
ЦП
23
Carl Mikkelsen
ЦП
12
Расмус Ниссен
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
Остались в запасе
12
Lorenzo Fabbri
ВР
2
Simone Matteoni
ЦП
17
Andrea Tamagnini
ЦФ
77
Mario Ferri
ЦФ
7
Federico Ciccione
ЦФ
Статистика матча Б36 Торсхавн - Тре Фиори
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Ларн
2 : 1
14.07.2026
Тре Фиори
Лига чемпионов, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 1
07.07.2026
Ларн
Лига конференций, 1 раунд
Пюник
5 : 0
17.07.2025
Тре Фиори
Информация о матче
Стадион:
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