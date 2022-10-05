Иван Сергеев - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Сергеев
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подольск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Сергеев
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подольск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|05.10.2022
|84' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)