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    Иван Сергеев - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Сергеев
    Команда Волга
    Состав Основной
    Родной город Подольск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 мая 2003 (19 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 Был в запасе Кубань (Краснодар) 1:2 Волга (Ульяновск)
    02.11.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    05.10.2022 84' -90' Волга (Ульяновск) 2:1 Рубин (Казань)
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