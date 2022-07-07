Конрадо - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Конрадо
|Фамилия
|Хольц
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Конрадо
|Фамилия
|Хольц
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лехия
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|67' -90'
|Лехия (Гданьск)
|1:2
|Рапид (Вена)
|21.07.2022
|66' -90'
|Рапид (Вена)
|0:0
|Лехия (Гданьск)
|14.07.2022
|1' -90'
|Академия Пандева (Струмица)
|1:2
|Лехия (Гданьск)
|07.07.2022
|1' -71'
|Лехия (Гданьск)
|4:1
|Академия Пандева (Струмица)
|17'