Флавиу Пайшау - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Флавиу
|Фамилия
|Пайшау
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Флавиу
|Фамилия
|Пайшау
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лехия
|4
|3
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|46' -90'
|Лехия (Гданьск)
|1:2
|Рапид (Вена)
|21.07.2022
|1' -65'
|Рапид (Вена)
|0:0
|Лехия (Гданьск)
|14.07.2022
|65' -90'
|Академия Пандева (Струмица)
|1:2
|Лехия (Гданьск)
|82'
|07.07.2022
|1' -72'
|Лехия (Гданьск)
|4:1
|Академия Пандева (Струмица)
|17' 39' 66' 25'