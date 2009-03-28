|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2009
|1' -67'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.04.2009
|73' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Краснодар (Краснодар)
|11.04.2009
|1' -46'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|37'
|08.04.2009
|81' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|31.03.2009
|1' -46'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.03.2009
|59' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)