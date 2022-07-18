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    Витор Фейжао - статистика

    #96 | Нападающий
    Имя Витор
    Фамилия Фейжао
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 августа 1996 (26 лет)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    04.09.2022 1' -46' Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    29.07.2022 73' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    24.07.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    18.07.2022 46' -88' Белшина (Бобруйск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    88'
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