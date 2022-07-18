Витор Фейжао - статистика
#96 | Нападающий
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Фейжао
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Фейжао
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|04.09.2022
|1' -46'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|29.07.2022
|73' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|18.07.2022
|46' -88'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|88'