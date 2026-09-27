Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Сан-Хосе
Поль Мари
Статистика
€ 400 тыс
Поль Мари - статистика
Сан-Хосе
24 марта 1995 (31)
#3 | Защитник
172 см
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
1' - 46'
29'
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
62' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Хосе
18
0
5
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
1' - 46'
29'
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
62' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
1' - 73'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
20.08.2026
Сан-Хосе
1' - 74'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
4 : 2
02.08.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Сан-Хосе
1 : 1
26.07.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
73' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
0 : 4
23.07.2026
Орландо Сити
74' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Портленд
1 : 3
24.05.2026
Сан-Хосе
70' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
2 : 3
17.05.2026
Даллас
79' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
1' - 46'
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
1 : 1
10.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 62'
4'
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
66' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
74' - 90'
83, 85, 88'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 3
12.04.2026
Сан-Хосе
87' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
57' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
22.03.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
90' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
0 : 1
08.03.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
2 : 0
01.03.2026
Атланта Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Хосе
3 : 0
22.02.2026
Канзаc Сити
83' - 90'
Главные новости
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
2
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
Видео
Сбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
4
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
14
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
5
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+