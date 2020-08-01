Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андрей Луканченков - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Семенович
    Фамилия Луканченков
    Команда Динамо Бр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Бр 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2020 1' -90' Томь (Томск) 0:2 Динамо Бр (Брянск)
    16.08.2020 1' -90' Чертаново (Москва) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    12.08.2020 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    55'
    01.08.2020 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    • Читайте нас: 
    11