Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. ПФЛ. Зона Запад 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2006