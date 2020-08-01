Андрей Луканченков - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Семенович
|Фамилия
|Луканченков
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|82
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Семенович
|Фамилия
|Луканченков
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2020
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:2
|Динамо Бр (Брянск)
|16.08.2020
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|12.08.2020
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|55'
|01.08.2020
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)