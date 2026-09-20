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Кипр. Первый дивизион
Команды
Красава ЕНИ
Яннис Киакос
Статистика
€ 300 тыс
Яннис Киакос - статистика
Красава ЕНИ
14 февраля 1998 (28), Бамберг
#77 | Защитник
180 см
Греция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония
4 : 1
20.09.2026
Красава ЕНИ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Омония Арадипу
2 : 1
05.09.2026
Красава ЕНИ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Висла
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Рапид
6 : 1
01.08.2024
Висла
46' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Висла
1 : 2
25.07.2024
Рапид
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Лапи
1 : 2
18.07.2024
Висла
Был в запасе
90'
Лига Европы, 1 раунд
Висла
2 : 0
11.07.2024
Лапи
Был в запасе
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