Яннис Киакос - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Киакос
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамберг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Киакос
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамберг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|23.10.2022
|46' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|16.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|10.10.2022
|1' -81'
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|28'
|03.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|10.09.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|04.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|27.08.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|21.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)