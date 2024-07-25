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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Висла - Рапид
Висла - Рапид: обзор матча 25 июля 2024
Висла
25.07.2024, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Рапид
79'
М. Хофманн (АГ)
37'
И. Янссон
53'
М. Зайдль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Висла - Рапид
90'
+3
Замена
Н. Цветкович
️️️️
Л. Гргич
82'
Замена
Ф. Дурсун
️️️️
Г. Бургшталлер
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Хофманн
79'
73'
Желтая карточка
Л. Гргич
69'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Д. Бельо
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Зайдль
46'
Замена
М. Освальд
️️️️
И. Янссон
45'
+6
Красная карточка
Б. Болла
37'
ГОЛ! 0:1!
И. Янссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Висла
31
Антон Чичкан
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
8
Marc Carbo
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
9
Анхель Родадо
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
21
Исак Янссон
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Маттиас Зайдль
АП
18
Мамаду Сангаре
АП
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Висла
7
Igor Sapała
ЦП
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Мориц Освальд
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
9
Фуркан Дурсун
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
70
Jovan Živković
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
1-1-2
31
Чичкан
77
Киакос
8
9
Родадо
99
Зволински
2-3-2-3
1
Хедл
77
Болла
28
Хофманн
21
Янссон
8
Гргич
23
Ауэр
18
Зайдль
18
Сангаре
6
Ро-Яо
9
Бургшталлер
9
Бельо
21
Янссон
28
Освальд
28
Освальд
21
Янссон
9
Бургшталлер
9
Дурсун
9
Дурсун
9
Бургшталлер
9
Бельо
27
Бишоф
27
Бишоф
9
Бельо
8
Гргич
55
Цветкович
55
Цветкович
8
Гргич
Остались в запасе
Висла
Рапид
7
Igor Sapała
ЦП
Главный тренер
Казимеж Москаль
25
Пауль Гартлер
ВР
10
Dennis Kaygin
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
70
Jovan Živković
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
7
Igor Sapała
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
10
Dennis Kaygin
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
70
Jovan Živković
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Висла - Рапид
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Висла
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Хенрик Рейман
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