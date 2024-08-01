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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Висла
Рапид - Висла: обзор матча 01 августа 2024
Рапид
01.08.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
6 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Висла
6'
Г. Бургшталлер
24'
Д. Бельо
30'
Г. Бургшталлер
35'
Г. Бургшталлер
45'
С. Ро-Яо
79'
К. Ланг
80'
А. Родадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Висла
80'
ГОЛ! 6:1!
А. Родадо
ГОЛ! 6:0!
К. Ланг
Пас отдал
Й. Ауэр
79'
77'
Замена
W. Biedrzycki
️️️️
J. Colley
66'
Замена
P. Starzyński
️️️️
Á. Baena
Замена
D. Vincze
️️️️
М. Зайдль
61'
Замена
К. Ланг
️️️️
И. Янссон
61'
Желтая карточка
И. Янссон
56'
46'
Замена
M. Kutwa
️️️️
I. Sapała
Замена
Ф. Дурсун
️️️️
Г. Бургшталлер
46'
Замена
D. Kaygin
️️️️
М. Сангаре
46'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Д. Бельо
46'
46'
Замена
Я. Киакос
️️️️
Б. Ярох
46'
Замена
P. Gogol
️️️️
Л. Зволински
ГОЛ! 5:0!
С. Ро-Яо
Пас отдал
И. Янссон
45'
Пенальти не реализован!
М. Сангаре
41'
ГОЛ! 4:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
И. Янссон
35'
ГОЛ! 3:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
М. Освальд
30'
ГОЛ! 2:0!
Д. Бельо
Пас отдал
М. Зайдль
24'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Мориц Освальд
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
18
Маттиас Зайдль
АП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Висла
31
Антон Чичкан
ВР
25
Бартош Ярох
ЦЗ
5
Joseph Colley
ЦЗ
6
Alan Uryga
ЦЗ
4
Rafał Mikulec
ЦП
19
Olivier Sukiennicki
ЦП
10
Ángel Baena
ЦП
8
Marc Carbo
ЦП
7
Igor Sapała
ЦП
9
Анхель Родадо
ЦФ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
32
Christoph Haas
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
3
Dominic Vincze
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
9
Фуркан Дурсун
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
55
Ненад Цветкович
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Висла
1
Kamil Broda
ВР
28
Patryk Letkiewicz
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
97
Wiktor Biedrzycki
ЦЗ
20
Karol Dziedzic
ЦП
21
Patryk Gogol
ЦП
22
Piotr Starzyński
ЦП
50
Mariusz Kutwa
ЦП
80
Dawid Olejarka
ЦП
1-4-2-3
1
Хедл
28
Хофманн
23
Ауэр
8
Гргич
21
Янссон
28
Освальд
18
Зайдль
18
Сангаре
9
Бельо
9
Бургшталлер
6
Ро-Яо
3-5-2
31
Чичкан
25
Ярох
5
6
4
10
8
7
19
99
Зволински
9
Родадо
18
Зайдль
3
3
18
Зайдль
18
Сангаре
10
10
18
Сангаре
9
Бургшталлер
9
Дурсун
9
Дурсун
9
Бургшталлер
21
Янссон
27
Ланг
27
Ланг
21
Янссон
9
Бельо
27
Бишоф
27
Бишоф
9
Бельо
25
Ярох
77
Киакос
77
Киакос
25
Ярох
5
97
97
5
99
Зволински
21
21
99
Зволински
10
22
22
10
7
50
50
7
Остались в запасе
Рапид
Висла
25
Пауль Гартлер
ВР
32
Christoph Haas
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
55
Ненад Цветкович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Kamil Broda
ВР
28
Patryk Letkiewicz
ВР
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
20
Karol Dziedzic
ЦП
80
Dawid Olejarka
ЦП
Главный тренер
Казимеж Москаль
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
32
Christoph Haas
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
55
Ненад Цветкович
ЦФ
Остались в запасе
1
Kamil Broda
ВР
28
Patryk Letkiewicz
ВР
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
20
Karol Dziedzic
ЦП
80
Dawid Olejarka
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Казимеж Москаль
Статистика матча Рапид - Висла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Висла
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Альянц
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