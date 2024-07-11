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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Висла - Лапи
Висла - Лапи: обзор матча 11 июля 2024
Висла
11.07.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Лапи
2'
I. Sapała
90+5'
А. Родадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Висла - Лапи
90'
+6
Желтая карточка
M. Useini
ГОЛ! 2:0!
А. Родадо
90'
+5
83'
Желтая карточка
B. Musolli
71'
Желтая карточка
H. Namani
46'
Замена
B. Musolli
️️️️
A. Ramadani
35'
Желтая карточка
A. Ramadani
ГОЛ! 1:0!
I. Sapała
2'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Висла - Лапи
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Висла
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Лапи
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 34 тур
Гнилане
1 : 2
17.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 33 тур
Лапи
0 : 0
10.05.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 32 тур
Балкани
0 : 1
03.05.2026
Лапи
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Хенрик Рейман
Посещаемость:
24403 из 33326 зрителей (73%)
Новости команд
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Висла
Лапи
Лидер Первой лиги подписал бомбардира из чемпионата Косово
18 января
2
Инвестор «Вислы» умер из-за вареника
2025.06.13 15:28
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Полузащитник «Вислы» Попович близок к переходу в «Оренбург»
2017.02.24 16:23
Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Вислу»
2016.02.24 15:26
Инвестор «Вислы» умер из-за вареника
2025.06.13 15:28
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Полузащитник «Вислы» Попович близок к переходу в «Оренбург»
2017.02.24 16:23
Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Вислу»
2016.02.24 15:26
Лидер Первой лиги подписал бомбардира из чемпионата Косово
18 января
2
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