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Дания. Суперлига
Команды
Люнгбю
Мунаше Гарананга
Статистика
€ 1,50 млн
Мунаше Гарананга - статистика
Люнгбю
18 января 2001 (25)
#24 | Защитник
186 см
Зимбабве
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 4
18.09.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
1 : 1
13.09.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
0 : 2
04.09.2026
Люнгбю
1' - 90'
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Дания. Суперлига 2026/2027
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Команда
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П
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Люнгбю
6
0
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1
0
Копенгаген
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 4
18.09.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
1 : 1
13.09.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
0 : 2
04.09.2026
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
1 : 1
30.08.2026
Оденсе
1' - 90'
76'
Дания. Суперлига, 5 тур
Хорсенс
2 : 1
23.08.2026
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Люнгбю
1 : 1
16.08.2026
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
1 : 3
02.08.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Копенгаген
3 : 2
26.07.2026
Люнгбю
63' - 90'
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