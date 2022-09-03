Бобур Абдихоликов - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Бобур
|Фамилия
|Абдихоликов
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Бобур
|Фамилия
|Абдихоликов
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|28
|26
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|75'
|02.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|70' 84' 85'
|29.10.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|19.10.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|39' 46'
|14.10.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|42'
|02.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|38'
|03.09.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|64' 89'
|27.08.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|20.08.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|84' 50'
|12.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|05.08.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3' 56'
|09.07.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|73'
|27.06.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:1
|Днепр (Могилев)
|22'
|17.06.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|90'
|29.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|70' 35'
|20.05.2022
|1' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|7'
|14.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|75' 84'
|08.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|7' 27' 88'
|23.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|17.04.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|54'
|09.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|03.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|29' 90' 55'
|19.03.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Витебск (Витебск)
|66' 90'