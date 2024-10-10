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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Узбекистан - Иран
Узбекистан - Иран: обзор матча 10 октября 2024
Узбекистан
10.10.2024, четверг, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Иран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Узбекистан - Иран
Желтая карточка
Р. Ашурматов
90'
+7
79'
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
С. Азмун
79'
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Джаханбакш
71'
Замена
О. Нурафкан
️️️️
С. Годдос
Замена
О. Урунов
️️️️
А. Файзуллаев
71'
66'
Желтая карточка
С. Годдос
57'
Красная карточка
С. Ардани
55'
Замена
М. Гайеди
️️️️
М. Мохеби
Желтая карточка
О. Хамробеков
30'
Желтая карточка
Ф. Сайфиев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
7
Отабек Шукуров
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
19
Али Немати
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Алиреза Джаханбакш
(К)
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
11
Остон Урунов
АП
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Голизаде
ПВ
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Юсупов
2
Хусанов
23
Аликулов
5
Ашурматов
13
Насруллаев
4
Сайфиев
7
Шукуров
9
Хамробеков
10
Машарипов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
4-1-3-2
1
Бейранванд
2
Ардани
4
Хализаде
5
Мохаммади
19
Немати
6
Эзатолахи
7
Джаханбакш
14
Годдос
29
Мохеби
9
Тареми
20
Азмун
22
Файзуллаев
11
Урунов
11
Урунов
22
Файзуллаев
14
Годдос
21
Нурафкан
21
Нурафкан
14
Годдос
29
Мохеби
10
Гайеди
10
Гайеди
29
Мохеби
7
Джаханбакш
11
Голизаде
11
Голизаде
7
Джаханбакш
20
Азмун
20
Моганлу
20
Моганлу
20
Азмун
Остались в запасе
Узбекистан
Иран
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
17
Ария Юсефи
ПВ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Остались в запасе
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
17
Ария Юсефи
ПВ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Узбекистан - Иран
3
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
19
5
Офсайды
2
0
Количество передач
378
479
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Бунедкор
Посещаемость:
33829 из 34000 зрителей (99%)
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