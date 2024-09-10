Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Киргизия - Узбекистан
Киргизия - Узбекистан: обзор матча 10 сентября 2024
Киргизия
10.09.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 2 тур
2 : 3
Завершен
Узбекистан
15'
Ж. Кожо
35'
О. Абдурахманов
17'
Э. Шомуродов
45+1'
Х. Аликулов
72'
О. Урунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киргизия - Узбекистан
90'
+4
Желтая карточка
Э. Шомуродов
89'
Замена
Х. Эркинов
️️️️
О. Урунов
75'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
Ж. Машарипов
72'
ГОЛ! 2:3!
О. Урунов
Пас отдал
Э. Шомуродов
62'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Р. Ашурматов
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
К. Жыргалбек уулу
60'
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
Х. Аликулов
Пас отдал
Ш. Насруллаев
ГОЛ! 2:1!
О. Абдурахманов
Пас отдал
Э. Зарыпбеков
35'
34'
Желтая карточка
Р. Ашурматов
17'
ГОЛ! 1:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
О. Шукуров
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кожо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
2
Валерий Кичин
(К)
ЛЗ
14
Александр Мищенко
ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
11
Остон Урунов
АП
14
Эльдор Шомуродов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Киргизия
13
Artem Priadkin
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Токотаев
18
Жыргалбек уулу
2
Кичин
3
Козубаев
14
Мищенко
8
Зарыпбеков
6
Браузман
12
Абдурахманов
19
Кенжебаев
22
Шукуров
7
Кожо
3-2-2-2-1
1
Юсупов
23
Аликулов
15
Эшмуродов
5
Ашурматов
3
Алижонов
13
Насруллаев
9
Хамробеков
7
Шукуров
11
Урунов
10
Машарипов
14
Шомуродов
18
Жыргалбек уулу
10
Алыкулов
10
Алыкулов
18
Жыргалбек уулу
5
Ашурматов
18
Абдуллаев
18
Абдуллаев
5
Ашурматов
11
Урунов
20
Эркинов
20
Эркинов
11
Урунов
10
Машарипов
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
10
Машарипов
Остались в запасе
Киргизия
Узбекистан
13
Artem Priadkin
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
13
Artem Priadkin
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча Киргизия - Узбекистан
2
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
4
8
Офсайды
2
1
Количество передач
380
633
Сейвы
6
0
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Али
Стадион:
им. Долона Омурзакова
Посещаемость:
13282 из 20000 зрителей (66%)
Новости команд
Все
Киргизия
Узбекистан
Черчесов оценил комментаторский дебют Смолова
23 ноября
Участник ЧМ-2026 готов еще раз сыграть со сборной России
23 ноября
1
Орлов разнес комментаторский дебют Смолова
21 ноября
13
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
18 ноября
Саудовская Аравия – Узбекистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Киргизия – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Черчесов оценил комментаторский дебют Смолова
23 ноября
Участник ЧМ-2026 готов еще раз сыграть со сборной России
23 ноября
1
Орлов разнес комментаторский дебют Смолова
21 ноября
13
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
18 ноября
Саудовская Аравия – Узбекистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+