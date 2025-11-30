Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Йеспер Тайе - статистика

Стремсгодсет
25 октября 1997 (28)
#25 | Защитник
192 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стремсгодсет
26
3
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
59'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
28'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
29'
41'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Стремсгодсет
0 : 3
19.10.2025
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стремсгодсет
1 : 1
05.10.2025
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 1
28.09.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стремсгодсет
2 : 1
21.09.2025
Сарпсборг 08
1' - 90'
33'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 2
14.09.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стремсгодсет
3 : 1
31.08.2025
Мольде
1' - 90'
2'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Брюне
2 : 2
24.08.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Стремсгодсет
0 : 5
15.08.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
36'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стремсгодсет
2 : 0
03.08.2025
Хаугесунд
1' - 11'
10'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Буде-Глимт
1 : 0
30.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Фредрикстад
3 : 2
25.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мольде
4 : 1
19.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
2 : 3
13.07.2025
Тромсе
1' - 90'
42'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
1 : 0
05.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
0 : 2
29.06.2025
Волеренга
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
КФУМ-Камератене
5 : 0
22.06.2025
Стремсгодсет
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стремсгодсет
1 : 2
04.05.2025
Кристиансунд
1' - 90'
64'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
27.04.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Стремсгодсет
1 : 2
21.04.2025
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Бранн
2 : 1
10.04.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
0 : 5
06.04.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стремсгодсет
1 : 2
29.03.2025
Русенборг
1' - 90'
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
1
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
8
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
30
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+