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    Юрий Козыренко - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Фамилия Козыренко
    Команда Ислочь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 ноября 1999 (23 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
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