Юрий Козыренко - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Козыренко
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Козыренко
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|10
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|73'
|25.06.2022
|1' -62'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|18.06.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|21.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|15.05.2022
|1' -77'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|01.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|50'
|16.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|19.03.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)