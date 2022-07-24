Брайан Гарсия - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2001 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|87' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|26.10.2022
|1' -73'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|30' 47'
|28.09.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|04.09.2022
|87' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|88'
|28.08.2022
|90' -90'
|Сеара (Форталеза)
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|1' -46'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|23.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -61'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)