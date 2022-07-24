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    Брайан Гарсия - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Брайан
    Фамилия Гарсия
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 2001 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 7 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 87' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    26.10.2022 1' -73' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    30' 47'
    28.09.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    04.09.2022 87' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    88'
    28.08.2022 90' -90' Сеара (Форталеза) 0:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    14.08.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.08.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    31.07.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    24.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    25.06.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    09.06.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2022 1' -46' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сеара (Форталеза)
    23.04.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 1' -61' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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