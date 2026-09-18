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Румыния. Лига I
Команды
Сепси
Николае Паун
Статистика
€ 350 тыс
Николае Паун - статистика
Сепси
19 января 1999 (27)
#6 | Полузащитник
Румыния
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
1 : 0
18.09.2026
Сепси
1' - 90'
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 1
12.09.2026
ЧФР Клуж
1' - 90'
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
5 : 0
05.09.2026
Сепси
1' - 90'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Лига конференций 2023/2024
Румыния. Лига I 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сепси
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 2
31.08.2023
Сепси
1' - 106'
81'
Лига конференций, 4 раунд
Сепси
2 : 2
24.08.2023
Буде-Глимт
1' - 76'
Лига конференций, 3 раунд
Актобе
0 : 1
17.08.2023
Сепси
1' - 90'
67'
Лига конференций, 3 раунд
Сепси
1 : 1
10.08.2023
Актобе
1' - 72'
Лига конференций, 2 раунд
Сепси
4 : 0
03.08.2023
ЦСКА София
1' - 80'
Лига конференций, 2 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.07.2023
Сепси
1' - 90'
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