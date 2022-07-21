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    Николае Паун - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Николае
    Фамилия Паун
    Команда Сепси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1999 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сепси 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Юргорден (Стокгольм) 3:1 Сепси (Сфынту-Георге)
    21'
    04.08.2022 1' -90' Сепси (Сфынту-Георге) 1:3 Юргорден (Стокгольм)
    28.07.2022 1' -121' Олимпия (Любляна) 2:1
    (2:4)п    		 Сепси (Сфынту-Георге)
    21.07.2022 1' -90' Сепси (Сфынту-Георге) 3:1 Олимпия (Любляна)
    84'
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