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Олимпия
Тим Пэйн
Статистика
€ 350 тыс
Тим Пэйн - статистика
Олимпия
10 января 1994 (32), Окленд
#4 | Защитник
179 см
Новая Зеландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 12 тур
Либертад
0 : 1
29.09.2026
Олимпия
85' - 90'
90'
Парагвай. Примера, 10 тур
Олимпия
3 : 0
13.09.2026
Спортиво Лукеньо
Был в запасе
Парагвай. Примера, 9 тур
Спортиво Триниденс
1 : 2
06.09.2026
Олимпия
1' - 73'
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Новая Зеландия
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 0
06.06.2026
Новая Зеландия
1' - 62'
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
1' - 46'
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