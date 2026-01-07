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Веллингтон Феникс
Тим Пэйн
Трансферы
€ 350 тыс
Тим Пэйн - трансферы
Веллингтон Феникс
10 января 1994 (32), Окленд
#6 | Защитник
179 см
Новая Зеландия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.07.26 / -
Веллингтон Феникс
Олимпия
?
01.07.26 / -
Веллингтон Феникс
Олимпия
?
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