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€ 350 тыс

Тим Пэйн - трансферы

Веллингтон Феникс
10 января 1994 (32), Окленд
#6 | Защитник
179 см
Новая Зеландия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.07.26 / -
Веллингтон Феникс
Олимпия
?
01.07.26 / -
Веллингтон Феникс
Олимпия
?
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