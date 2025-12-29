Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4,50 млн

Хулиан Карранца - статистика

Некакса
22 мая 2000 (26)
#21 | Нападающий
182 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лестер
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Лестер
2 : 1
29.12.2025
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лестер
1 : 2
26.12.2025
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 1
20.12.2025
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Лестер
3 : 1
13.12.2025
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Бристоль Сити
2 : 2
10.12.2025
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Дерби Каунти
1 : 3
06.12.2025
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Лестер
2 : 3
29.11.2025
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Саутгемптон
3 : 0
25.11.2025
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Лестер
2 : 1
22.11.2025
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Норвич Сити
1 : 2
08.11.2025
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лестер
1 : 1
04.11.2025
Мидлсбро
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лестер
0 : 2
01.11.2025
Блэкберн
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Миллуолл
1 : 0
25.10.2025
Лестер
49' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Халл Сити
2 : 1
21.10.2025
Лестер
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лестер
1 : 1
18.10.2025
Портсмут
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Суонси
1 : 3
04.10.2025
Лестер
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лестер
1 : 1
30.09.2025
Рексхэм
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Вест Бромвич
1 : 1
26.09.2025
Лестер
46' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лестер
0 : 0
20.09.2025
Ковентри
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
2 : 2
13.09.2025
Лестер
Был в запасе
Главные новости
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
1
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
13
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+