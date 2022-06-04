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    Игнас Крузикас - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Игнас
    Фамилия Крузикас
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 декабря 1998 (24 года)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2022 Был в запасе Турция 2:0 Литва
    11.06.2022 Был в запасе Фарерские острова 2:1 Литва
    07.06.2022 Был в запасе Литва 0:6 Турция
    04.06.2022 63' -90' Литва 0:2 Люксембург
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