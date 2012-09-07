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    Михаил Рожков - статистика

    Имя Михаил
    Отчество Викторович
    Фамилия Рожков
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 192
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Казахстан 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2012 1' -90' Казахстан 0:0 Австрия
    90'
    11.09.2012 1' -90' Швеция 2:0 Казахстан
    07.09.2012 1' -90' Казахстан 1:2 Ирландия
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