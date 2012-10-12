Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008