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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Австрия
Казахстан - Австрия: обзор матча 12 октября 2012
Казахстан
12.10.2012, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
0 : 0
Завершен
Австрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Австрия
Желтая карточка
М. Рожков
90'
+3
Замена
С. Гридин
️️️️
У. Конысбаев
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Янко
Желтая карточка
С. Остапенко
90'
+1
Замена
М. Мухтаров
️️️️
М. Хайруллин
90'
+1
Замена
А. Нургалиев
️️️️
Т. Нусербаев
86'
Желтая карточка
Т. Нусербаев
81'
73'
Замена
Я. Яншер
️️️️
А. Иваншиц
63'
Замена
М. Янко
️️️️
Ю. Баумгартлингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
19
Анатолий Богданов
ЦП
0
Валерий Коробкин
ЦП
10
Марат Хайруллин
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
0
Вели Кавлак
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Казахстан
12
Антон Цирин
ВР
22
Владимир Логиновский
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Сергей Гридин
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
14
Марат Шахметов
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
Австрия
0
Кристиан Гратцей
ВР
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
3
Франц Шимер
ОП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
4-1-4-1
22
Сидельников
2
Киров
0
Дмитренко
17
Нусербаев
0
Рожков
6
Нурдаулетов
19
Богданов
0
Коробкин
10
Хайруллин
7
Конысбаев
9
Остапенко
4-1-3-2
1
Альмер
2
Гарич
15
Предль
4
Погатец
5
Фукс
14
Баумгартлингер
10
Иваншиц
10
Юнузович
0
Кавлак
11
Харник
7
Арнаутович
7
Конысбаев
0
Гридин
0
Гридин
7
Конысбаев
10
Хайруллин
0
Мухтаров
0
Мухтаров
10
Хайруллин
17
Нусербаев
14
Нургалиев
14
Нургалиев
17
Нусербаев
10
Иваншиц
22
Яншер
22
Яншер
10
Иваншиц
14
Баумгартлингер
21
Янко
21
Янко
14
Баумгартлингер
Остались в запасе
Казахстан
Австрия
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
12
Антон Цирин
ВР
14
Марат Шахметов
ЦП
22
Владимир Логиновский
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
0
Кристиан Гратцей
ВР
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
3
Франц Шимер
ОП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
12
Антон Цирин
ВР
14
Марат Шахметов
ЦП
22
Владимир Логиновский
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
Остались в запасе
0
Кристиан Гратцей
ВР
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
3
Франц Шимер
ОП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Казахстан - Австрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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