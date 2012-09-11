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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Казахстан
Швеция - Казахстан: обзор матча 11 сентября 2012
Швеция
11.09.2012, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
2 : 0
Завершен
Казахстан
37'
Р. Эльм
90+4'
М. Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Казахстан
ГОЛ! 2:0!
М. Берг
90'
+4
Замена
М. Берг
️️️️
Й. Элмандер
85'
84'
Замена
Б. Исламхан
️️️️
П. Шабалин
Желтая карточка
З. Ибрагимович
75'
68'
Замена
С. Гридин
️️️️
Т. Нусербаев
65'
Желтая карточка
М. Шахметов
Замена
А. Свенссон
️️️️
Р. Эльм
64'
Замена
Э. Байрами
️️️️
О. Тойвонен
56'
46'
Замена
М. Шахметов
️️️️
С. Остапенко
ГОЛ! 1:0!
Р. Эльм
37'
Желтая карточка
Й. Элмандер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
17
Беранг Сафари
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
6
Расмус Эльм
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
0
Генрих Шмидтгаль
ЛП
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
16
Павел Шабалин
ЦП
19
Анатолий Богданов
ЦП
9
Сергей Остапенко
ЦФ
Швеция
23
Пер Ханссон
ВР
0
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
18
Самуэль Хольмен
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
Казахстан
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Сергей Гридин
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
14
Марат Шахметов
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Улан Конысбаев
ПП
19
Бауржан Джолчиев
ЦФ
4-2-2-2
1
Исакссон
17
Сафари
15
Ольссон
4
Гранквист
2
Лустиг
16
Вернблум
6
Эльм
20
Тойвонен
7
Ларссон
10
Ибрагимович
11
Элмандер
3-3-3-1
22
Сидельников
3
Кислицын
0
Дмитренко
0
Рожков
17
Нусербаев
6
Нурдаулетов
2
Киров
16
Шабалин
19
Богданов
0
Шмидтгаль
9
Остапенко
6
Эльм
8
Свенссон
8
Свенссон
6
Эльм
11
Элмандер
9
Берг
9
Берг
11
Элмандер
20
Тойвонен
19
Байрами
19
Байрами
20
Тойвонен
17
Нусербаев
0
Гридин
0
Гридин
17
Нусербаев
9
Остапенко
14
Шахметов
14
Шахметов
9
Остапенко
16
Шабалин
9
Исламхан
9
Исламхан
16
Шабалин
Остались в запасе
Швеция
Казахстан
23
Пер Ханссон
ВР
0
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
18
Самуэль Хольмен
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
7
Улан Конысбаев
ПП
19
Бауржан Джолчиев
ЦФ
Остались в запасе
23
Пер Ханссон
ВР
0
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
18
Самуэль Хольмен
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
Остались в запасе
12
Антон Цирин
ВР
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
7
Улан Конысбаев
ПП
19
Бауржан Джолчиев
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Швеция - Казахстан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
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