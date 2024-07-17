Введите ваш ник на сайте
Главная
Норвегия. Элитсериен
Команды
Буде-Глимт
Исак Дыбвик Мяяття
Трансферы
€ 1,20 млн
Исак Дыбвик Мяяття - трансферы
Буде-Глимт
19 сентября 2001 (24)
#25 | Нападающий
188 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
17.07.24 / -
Гронинген
Буде-Глимт
600 тыс €
01.08.22 / 17.07.24
Олесунн
Гронинген
1,20 млн €
