€ 1,20 млн

Исак Дыбвик Мяяття - трансферы

Буде-Глимт
19 сентября 2001 (24)
#25 | Нападающий
188 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
17.07.24 / -
Гронинген
Буде-Глимт
600 тыс €
01.08.22 / 17.07.24
Олесунн
Гронинген
1,20 млн €
18+
