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Испания. Сегунда
Команды
Кастельон
Амир Сайпи
Статистика
€ 1,80 млн
Амир Сайпи - статистика
Кастельон
8 июля 2000 (26)
#1 | Вратарь
194 см
Косово
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
65' - 90'
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
5 : 0
19.09.2026
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
2 : 0
06.09.2026
Альбасете
Был в запасе
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Швейцария. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Косово
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
65' - 90'
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Был в запасе
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