Амир Сайпи - статистика
#26 | Вратарь
|Имя
|Амир
|Фамилия
|Сайпи
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июля 2000 (22 года)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Амир
|Фамилия
|Сайпи
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июля 2000 (22 года)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сьон
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|04.08.2022
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)