Статистика по турнирам

Испания. Сегунда 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок УЕФА 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Испания. Примера 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011