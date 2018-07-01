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Михаэль Крон-Дели
Статистика
Михаэль Крон-Дели - статистика
Завершил карьеру
6 июня 1983 (43), Копенгаген
#7 | Полузащитник
170 см | 68 кг
Дания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок УЕФА 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Испания. Примера 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дания
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/8 финала
Хорватия
1 : 1
01.07.2018
Дания
98' - 90'
Чемпионат мира, 3 тур
Дания
0 : 0
26.06.2018
Франция
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Дания
1 : 1
21.06.2018
Австралия
Был в запасе
Чемпионат мира, 1 тур
Перу
0 : 1
16.06.2018
Дания
Был в запасе
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