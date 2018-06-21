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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Дания - Австралия
Дания - Австралия: обзор матча 21 июня 2018
Дания
21.06.2018, четверг, 15:00
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Австралия
7'
К. Эриксен
38'
М. Йединак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Австралия
Желтая карточка
П. Систо
84'
82'
Замена
Д. Ирвин
️️️️
Т. Рогич
75'
Замена
Т. Юрич
️️️️
Э. Наббут
68'
Замена
Д. Арзани
️️️️
Р. Крузе
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Н. Йоргенсен
68'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Ю. Поульсен
59'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Йединак
Желтая карточка
Ю. Поульсен
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Н. Йоргенсен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Австралия
5
Марк Миллиган
ВР
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Трент Сейнсбери
ЦЗ
19
Джош Рисдон
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Том Рогич
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Эндрю Наббут
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Австралия
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Брэд Джонс
ВР
0
Мэттью Юрман
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
0
Димитри Петратос
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
4
Тим Кэхилл
ЦП
13
Даниэль Арзани
ЦП
9
Томи Юрич
ЦФ
9
Джейми Макларен
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Шмейхель
13
Кристенсен
4
Кьер
14
Дальсгаард
8
Делэни
17
Стригер Ларсен
19
Шоне
23
Систо
10
Эриксен
20
Поульсен
9
Йоргенсен
3-2-2-2
5
Миллиган
19
Рисдон
20
Сейнсбери
16
Бехич
13
Муй
15
Йединак
7
Леки
23
Рогич
10
Крузе
11
Наббут
9
Йоргенсен
21
Корнелиус
21
Корнелиус
9
Йоргенсен
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
23
Рогич
22
Ирвин
22
Ирвин
23
Рогич
10
Крузе
13
Арзани
13
Арзани
10
Крузе
11
Наббут
9
Юрич
9
Юрич
11
Наббут
Остались в запасе
Дания
Австралия
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
0
Димитри Петратос
ЦП
0
Мэттью Юрман
ЦЗ
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Брэд Джонс
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Массимо Луонго
ЦП
4
Тим Кэхилл
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
0
Димитри Петратос
ЦП
0
Мэттью Юрман
ЦЗ
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Брэд Джонс
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Массимо Луонго
ЦП
4
Тим Кэхилл
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Дания - Австралия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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