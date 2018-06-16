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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Перу - Дания
Перу - Дания: обзор матча 16 июня 2018
Перу
16.06.2018, суббота, 19:00
Чемпионат мира, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Дания
59'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Дания
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Поульсен
Замена
П. Акино
️️️️
Р. Тапиа
87'
86'
Желтая карточка
Т. Делэни
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Д. Фарфан
85'
81'
Замена
Занка
️️️️
А. Кристенсен
67'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
П. Систо
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Э. Флорес
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Эриксен
Пенальти не реализован!
К. Куэва
45'
+1
Желтая карточка
Р. Тапиа
38'
36'
Замена
Л. Шоне
️️️️
В. Квист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пионе Систо
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
22
Нильсон Лойола
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
23
Педро Акино
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Галлезе
6
Трауко
15
Рамос
19
Йотун
2
Родригес
13
Тапиа
10
Куэва
18
Каррильо
17
Адвинкула
20
Флорес
10
Фарфан
3-1-3-1-2
1
Шмейхель
14
Дальсгаард
4
Кьер
13
Кристенсен
8
Делэни
23
Систо
7
Квист
17
Стригер Ларсен
10
Эриксен
9
Йоргенсен
20
Поульсен
13
Тапиа
23
Акино
23
Акино
13
Тапиа
10
Фарфан
11
Руидиас
11
Руидиас
10
Фарфан
20
Флорес
9
Герреро
9
Герреро
20
Флорес
13
Кристенсен
13
Занка
13
Занка
13
Кристенсен
7
Квист
19
Шоне
19
Шоне
7
Квист
23
Систо
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
23
Систо
Остались в запасе
Перу
Дания
16
Уайлдер Картахена
ЦП
3
Альдо Корсо
ПЗ
7
Энди Поло
ПВ
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
12
Карлос Каседа
ВР
22
Нильсон Лойола
ЦЗ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
16
Уайлдер Картахена
ЦП
3
Альдо Корсо
ПЗ
7
Энди Поло
ПВ
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
12
Карлос Каседа
ВР
22
Нильсон Лойола
ЦЗ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Перу - Дания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
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