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    Брайс Дюк - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Брайс
    Фамилия Дюк
    Команда Интер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 2001 (22 года)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 60' - 90' Интер 2:0 Филадельфия Юнион США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 62' - 90' Интер 2:0 Монреаль Импакт США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 60' -90' Интер (Майами) 2:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    26.02.2023 62' -90' Интер (Майами) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
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