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МЛС 2026
Команды
Сан-Диего
Брайс Дюк
Статистика
€ 1,50 млн
Брайс Дюк - статистика
Сан-Диего
28 февраля 2001 (25)
#21 | Полузащитник
170 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
90' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Диего
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
90' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Сан-Диего
2 : 4
24.05.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Сан-Диего
2 : 2
03.05.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сан-Диего
1 : 2
26.04.2026
Портленд
81' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
4 : 2
19.04.2026
Сан-Диего
1' - 46'
45'
США. МЛС, 7 тур
Сан-Диего
1 : 2
12.04.2026
Миннесота Юнайтед
80' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Сан-Диего
2 : 2
23.03.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Даллас
3 : 3
15.03.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
0 : 1
08.03.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
79' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
Был в запасе
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