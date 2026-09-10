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€ 1,50 млн

Брайс Дюк - статистика

Сан-Диего
28 февраля 2001 (25)
#21 | Полузащитник
170 см
США
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
90' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Диего
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
90' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Сан-Диего
2 : 4
24.05.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Сан-Диего
2 : 2
03.05.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сан-Диего
1 : 2
26.04.2026
Портленд
81' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
4 : 2
19.04.2026
Сан-Диего
1' - 46'
45'
США. МЛС, 7 тур
Сан-Диего
1 : 2
12.04.2026
Миннесота Юнайтед
80' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Сан-Диего
2 : 2
23.03.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Даллас
3 : 3
15.03.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
0 : 1
08.03.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
79' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
Был в запасе
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