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Джоэл Рэндалл - статистика

Честерфилд
29 октября 1999 (26)
#31 | Нападающий
177 см
Англия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Челтенхэм
2 : 1
26.09.2026
Честерфилд
1' - 78'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Честерфилд
2 : 0
19.09.2026
Йорк Сити
71' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Олдхэм
1 : 2
12.09.2026
Честерфилд
81' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Честерфилд
3 : 3
05.09.2026
Барнет
86' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Питерборо Юнайтед
2
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 2 раунд
Питерборо Юнайтед
4 : 3
30.11.2024
Ноттс Каунти
1' - 90'
77'
Англия. Кубок, 1 раунд
Ньюпорт Каунти
2 : 4
02.11.2024
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
71'
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