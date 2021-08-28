Джоэл Рэндалл - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Джоэл
|Фамилия
|Рэндалл
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Джоэл
|Фамилия
|Рэндалл
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Питерборо Юнайтед
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|75' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|5:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|30.04.2022
|73' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|23.04.2022
|66' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.04.2022
|79' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|15.04.2022
|73' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.01.2022
|79' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:1
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|27.11.2021
|71' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:0
|Барнсли (Барнсли)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|6:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.08.2021
|78' -89'
|Престон (Престон)
|1:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|17.08.2021
|81' -89'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|14.08.2021
|1' -73'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|07.08.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)