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    Джоэл Рэндалл - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Джоэл
    Фамилия Рэндалл
    Команда Питерборо Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 октября 1999 (23 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Питерборо Юнайтед 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 75' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 5:0 Блэкпул (Блэкпул)
    30.04.2022 73' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    23.04.2022 66' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.04.2022 79' -90' Барнсли (Барнсли) 0:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    15.04.2022 73' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    29.01.2022 79' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    18.12.2021 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 3:1 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    27.11.2021 71' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:0 Барнсли (Барнсли)
    11.09.2021 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 6:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    28.08.2021 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.08.2021 78' -89' Престон (Престон) 1:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    17.08.2021 81' -89' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    14.08.2021 1' -73' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    07.08.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
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