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    Кристиан Херц - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Херц
    Команда Грассхоппер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 1998 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 Был в запасе Словакия 1:1 Белоруссия
    22.09.2022 63' -90' Словакия 1:2 Азербайджан
    10.06.2022 Был в запасе Азербайджан 0:1 Словакия
    03.06.2022 89' -90' Белоруссия 0:1 Словакия
    Россия
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