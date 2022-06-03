Кристиан Херц - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Херц
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Херц
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словакия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|Был в запасе
|Словакия
|1:1
|Белоруссия
|22.09.2022
|63' -90'
|Словакия
|1:2
|Азербайджан
|10.06.2022
|Был в запасе
|Азербайджан
|0:1
|Словакия
|03.06.2022
|89' -90'
|Белоруссия
|0:1
|Словакия