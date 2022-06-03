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Расписание матчей
Лига наций
Беларусь - Словакия
Беларусь - Словакия: обзор матча 03 июня 2022
Беларусь
03.06.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа C3, 1 тур
0 : 1
Завершен
Словакия
61'
Т. Суслов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беларусь - Словакия
89'
Замена
К. Херц
️️️️
С. Лоботка
86'
Желтая карточка
Р. Боженик
74'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Л. Алмаши
74'
Замена
П. Грошовски
️️️️
Ю. Куцка
Замена
В. Малькевич
️️️️
М. Эбонг
72'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
В. Климович
71'
Замена
А. Соловей
️️️️
И. Бахар
71'
61'
ГОЛ! 0:1!
Т. Суслов
Замена
А. Быков
️️️️
Е. Яблонский
61'
60'
Замена
А. Русняк
️️️️
О. Дуда
59'
Замена
Т. Суслов
️️️️
И. Шранц
Желтая карточка
Р. Бегунов
25'
5'
Желтая карточка
О. Дуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
6
Руслан Хадаркевич
ЛЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Руслан Юденков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
0
Ладислав Алмаши
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Беларусь
1
Егор Хаткевич
ВР
12
Максим Плотников
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
18
Владислав Малькевич
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
0
Дмитрий Бессмертный
ЦП
8
Денис Гречихо
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
0
Андрей Соловей
ЦФ
Словакия
23
Франтишек Плах
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
21
Юрай Хватал
ЦП
8
Кристиан Херц
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
23
Доминик Такац
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Павлюченко
6
Бегунов
15
Юденков
6
Политевич
6
Хадаркевич
15
Бочеров
19
Шевченко
10
Бахар
14
Яблонский
9
Эбонг
21
Климович
3-3-1-2
5
Шатка
2
Пекарик
14
Шкриньяр
15
Де Марко
7
Вайсс
19
Куцка
22
Лоботка
8
Дуда
18
Шранц
0
Алмаши
9
Эбонг
18
Малькевич
18
Малькевич
9
Эбонг
21
Климович
0
Бессмертный
0
Бессмертный
21
Климович
14
Яблонский
7
Быков
7
Быков
14
Яблонский
10
Бахар
0
Соловей
0
Соловей
10
Бахар
22
Лоботка
8
Херц
8
Херц
22
Лоботка
8
Дуда
10
Русняк
10
Русняк
8
Дуда
19
Куцка
13
Грошовски
13
Грошовски
19
Куцка
0
Алмаши
9
Боженик
9
Боженик
0
Алмаши
18
Шранц
10
Суслов
10
Суслов
18
Шранц
Остались в запасе
Беларусь
Словакия
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Валерий Громыко
АП
1
Егор Хаткевич
ВР
12
Максим Плотников
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
8
Денис Гречихо
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
23
Франтишек Плах
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Юрай Хватал
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
23
Доминик Такац
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Валерий Громыко
АП
1
Егор Хаткевич
ВР
12
Максим Плотников
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
8
Денис Гречихо
ЦП
Остались в запасе
23
Франтишек Плах
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Юрай Хватал
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
23
Доминик Такац
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Беларусь - Словакия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
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2 : 1
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