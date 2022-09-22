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Расписание матчей
Лига наций
Словакия - Азербайджан
Словакия - Азербайджан: обзор матча 22 сентября 2022
Словакия
22.09.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа C3, 5 тур
1 : 2
Завершен
Азербайджан
90+3'
Э. Йирка (П)
44'
Р. Дадашов
90+5'
Х. Хагверди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словакия - Азербайджан
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Х. Хагверди
Пас отдал
А. Исаев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Йирка
90'
+3
Замена
Д. Дуриш
️️️️
М. Беро
83'
Замена
С. Мраз
️️️️
Л. Бенеш
83'
80'
Желтая карточка
А. Сейдиев
77'
Замена
М. Гурбанлы
️️️️
Р. Дадашов
Замена
А. Зрелак
️️️️
Р. Боженик
74'
72'
Замена
А. Исаев
️️️️
Р. Алмейда
Замена
К. Херц
️️️️
М. Регали
63'
Желтая карточка
Л. Бенеш
62'
Желтая карточка
Э. Йирка
57'
44'
ГОЛ! 0:1!
Р. Дадашов
19'
Желтая карточка
Р. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
0
Кристиан Валло
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
5
Мартин Регали
ЛВ
21
Матуш Беро
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
0
Эрик Йирка
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Словакия
23
Доминик Такац
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Давид Дуриш
ЛВ
8
Кристиан Херц
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
0
Мирослав Кацер
ЦФ
15
Адам Зрелак
ЦФ
9
Самуэль Мраз
ЦФ
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Анатолий Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-3-2-1
5
Шатка
0
Валло
14
Шкриньяр
16
Ганцко
21
Беро
22
Лоботка
10
Бенеш
5
Регали
0
Йирка
9
Боженик
3-3-3
12
Махаммадалиев
4
Хагверди
15
Гусейнов
4
Мустафазаде
8
Махмудов
14
Исрафилов
20
Алмейда
11
Шейдаев
9
Дадашов
3
Джафаргулиев
5
Регали
8
Херц
8
Херц
5
Регали
21
Беро
20
Дуриш
20
Дуриш
21
Беро
9
Боженик
15
Зрелак
15
Зрелак
9
Боженик
10
Бенеш
9
Мраз
9
Мраз
10
Бенеш
20
Алмейда
20
Исаев
20
Исаев
20
Алмейда
9
Дадашов
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
9
Дадашов
Остались в запасе
Словакия
Азербайджан
23
Доминик Такац
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
0
Мирослав Кацер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Анатолий Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
23
Доминик Такац
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
0
Мирослав Кацер
ЦФ
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Анатолий Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Словакия - Азербайджан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
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