Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Азербайджан - Словакия
Азербайджан - Словакия: обзор матча 10 июня 2022
Азербайджан
10.06.2022, пятница, 19:00
Лига наций, группа C3, 3 тур
0 : 1
Завершен
Словакия
81'
В. Вайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Словакия
90'
+3
Желтая карточка
М. Беро
90'
+2
Замена
И. Шранц
️️️️
А. Русняк
87'
Желтая карточка
Л. Шатка
81'
ГОЛ! 0:1!
В. Вайсс
Пас отдал
М. Беро
Замена
А. Гусейнов
️️️️
Э. Махмудов
79'
75'
Замена
М. Беро
️️️️
С. Лоботка
74'
Желтая карточка
В. Де Марко
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
М. Медведев
69'
Замена
А. Нуриев
️️️️
Р. Шейдаев
68'
68'
Замена
В. Вайсс
️️️️
Т. Суслов
68'
Замена
О. Дуда
️️️️
Д. Стрелец
Замена
М. Эмрели
️️️️
Р. Дадашов
46'
Желтая карточка
Р. Алмейда
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Словакия
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
2
Гара Гараев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
Словакия
23
Доминик Такац
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
2
Иван Месик
ЦЗ
21
Юрай Хватал
ПЗ
5
Мартин Регали
ЛВ
24
Мартин Косцельник
ЦП
8
Кристиан Херц
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Иван Шранц
ЦФ
0
Ладислав Алмаши
ЦФ
3-2-3-2
12
Махаммадалиев
4
Мустафазаде
4
Хагверди
18
Медведев
3
Салахли
18
Гусейнов
8
Махмудов
20
Алмейда
14
Исрафилов
11
Шейдаев
9
Дадашов
3-3-1-2
12
Родак
2
Пекарик
4
Вальент
15
Де Марко
22
Лоботка
13
Грошовски
10
Русняк
17
Гараслин
15
Стрелец
10
Суслов
18
Медведев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
18
Медведев
8
Махмудов
15
Гусейнов
15
Гусейнов
8
Махмудов
11
Шейдаев
11
Нуриев
11
Нуриев
11
Шейдаев
9
Дадашов
10
Эмрели
10
Эмрели
9
Дадашов
22
Лоботка
21
Беро
21
Беро
22
Лоботка
10
Суслов
7
Вайсс
7
Вайсс
10
Суслов
15
Стрелец
8
Дуда
8
Дуда
15
Стрелец
10
Русняк
18
Шранц
18
Шранц
10
Русняк
Остались в запасе
Азербайджан
Словакия
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
20
Алексей Исаев
ОП
2
Гара Гараев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
23
Доминик Такац
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
2
Иван Месик
ЦЗ
21
Юрай Хватал
ПЗ
24
Мартин Косцельник
ЦП
8
Кристиан Херц
ЦП
5
Мартин Регали
ЛВ
0
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
20
Алексей Исаев
ОП
2
Гара Гараев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Остались в запасе
23
Доминик Такац
ВР
23
Франтишек Плах
ВР
2
Иван Месик
ЦЗ
21
Юрай Хватал
ПЗ
24
Мартин Косцельник
ЦП
8
Кристиан Херц
ЦП
5
Мартин Регали
ЛВ
0
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Азербайджан - Словакия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Азербайджан
Словакия
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+