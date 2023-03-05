Тайлер Бойд - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Бойд
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 425
тыс
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Бойд
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -46'
|Хьюстон (Хьюстон)
|3:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|02.04.2023
|1' -78'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|25.03.2023
|1' -76'
|Портленд (Портленд)
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|60'
|19.03.2023
|1' -86'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|12.03.2023
|67' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|05.03.2023
|71' -90'
|Даллас (Даллас)
|3:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)