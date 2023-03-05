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    Тайлер Бойд - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Тайлер
    Фамилия Бойд
    Команда Ризеспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 425
    тыс
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